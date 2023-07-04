Україна не отримає західних винищувачів до завершення контрнаступу — НАТО
Україна не отримає сучасні західні винищувачі, поки не завершиться її контрнаступ, заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє Європейська правда.
Бауер зазначив, що питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі".
"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу", – наголосив посадовець.
За його словами, це "важливо і зрозуміло", що Україна просить західні винищувачі, але "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер додав:
"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".