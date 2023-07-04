Білгородський губернатор закликав мешканців Шебекіного повертатися додому

Жителям російського Шебекіно, які покинули місто, коли наприкінці травня на територію Бєлгородської області РФ зайшли "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії", запропонували вже повертатися додому, повідомляє Українська правда.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Починаючи відсьогодні, будемо пропонувати жителям Шебекіно, тим, хто розміщений у ПТР (пункт тимчасового розміщення − ред.), протягом найближчих двох тижнів повернутися до своїх домівок. Безумовно, це стосується тільки тих, у кого квартири і будинки не зруйновані і не пошкоджені" , — повідомив він.

Він також повідомив, що дітей із прикордоння відправлять до табору в Євпаторії (тимчасово окупований Крим − ред.), бо навчання з 1 вересня забезпечити не зможуть, "виходячи з оперативної обстановки".