Україна майже вдвічі збільшила імпорт електроенергії — інфографіка

Імпорт електроенергії в Україну у червні зріс на 85%, у порівнянні з травнем.﻿ Водночас, експорт електроенергії за цей період скоротився теж на 85%, свідчать розрахунки ExPro, повідомляє Новое время.

У червні Україна імпортувала 43,7 тисяч МВт*год (+20 тисяч МВт*год) до попереднього місяця. 41% з цього обсягу було поставлено з Молдови, 59% - зі Словаччини. Переважно імпорт відбувався у вихідні та святкові дні, коли ціна на європейських ринках опускалась до мінімальних значень.

Експорт електроенергії у червні відбувався тільки протягом 1−11 числа. 90% з усього обсягу (5600 з 6175 МВт*год) було поставлено до Польщі. Єдиним експортером за цим напрямом був ДТЕК Західенерго. Інша частина була експортована до Молдови.

Загалом, за перше півріччя 2023 року було імпортовано 282,5 тисяч МВт*год, експортовано — 143,5 тисяч МВт*год.

Вже на початку липня зріс імпорт електроенергії, за 1−3 липня зі Словаччини поставлено 4960 МВт*год.