Генштаб: ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках, пише Александр Белоус, РБК-Україна.
Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
Як зазначив Ковальов, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
"Ворог чинить шалений опір, здійснює постійне переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви", — додав він.
За його словами, також наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Водночас на Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії.
"Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Вибивають із раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", — повідомив речник Генштабу.