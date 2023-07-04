Туреччина продовжить блокувати вступ Швеції до НАТО - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв і надалі блокувати заяву Швеції на вступ до НАТО, поки "вимоги не будуть виконані". Про це Ердоган заявив журналістам напередодні, з посиланням на CNN, повідомляє Європейська правда.

Він сказав, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, доки не будуть виконані всі її вимоги.

Ердоган зазначив, що очікування Туреччини були чітко сформульовані і що "ми захищаємо ті самі принципи, які ми захищали минулого року".

"Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям та негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб усі знали, що ми не відступимо, доки всі ці вимоги не будуть виконані" , - сказав турецький президент.

FETÖ у Туреччині називають послідовників релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, який із 1999 року перебуває у вигнанні в американському штаті Пенсільванія. Ердоган звинуватив його в організації спроб державного перевороту в липні 2016 року.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщину та Туреччину.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до чи на саміті у Вільнюсі, хоча ця мета може не реалізуватися.

Ердоган раніше заявляв, що поки не підтримуватиме приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або надіслати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.