Моді, Сі та Путін обговорять вступ Ірану та Білорусі до ШОС

Лідери Шанхайської організації співробітництва (ШОС) сьогодні проведуть онлайн-саміт, організований Індією, щоб розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану та відкрити шлях до членства для Білорусі. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє РБК-Україна.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін візьмуть участь у віртуальному саміті, який стане першою появою Путіна на міжнародному заході після того, як він придушив заколот групи найманців "Вагнера" наприкінці червня.

Створена у 2001 році Китаєм та Росією ШОС складається з восьми членів і є політичною групою та групою з питань безпеки, яка прагне протистояти західному впливу в Євразії. До неї увійшли колишні радянські держави Центральної Азії, а згодом до них приєдналися Індія та Пакистан.

У той час як Іран, як очікується, буде прийнятий як член, Білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше. Коли обидві країни, які мають статус спостерігача і мають тісні зв'язки з Москвою, будуть прийняті членами ШОС, це розширить західний фланг угруповання як у Європі, так і в Азії.

Саміт проходить лише через два тижні після того, як прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді було прийнято президентом США Джо Байденом з державним візитом, і дві країни назвали себе "одними з найближчих партнерів у світі".

Індія, яка цього року головує в ШОС і G20, ходить дипломатичним канатом, оскільки відносини між західними країнами і російсько-китайське партнерство були напруженими через вторгнення Москви в Україну минулого року і напористої присутності Пекіна в глобальному масштабі.