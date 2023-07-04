Британська розвідка розкрила російську тактику при контрнаступі ЗСУ

В останні тижні Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні України. Про це, з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання протитанкових мін Росією.

За даними британської розвідки, у деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що вони, ймовірно, використали набагато більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною. Уповільнивши поступ ЗСУ, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, ударними вертольотами та артилерією.

"Хоча Росія досягла певного успіху при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів" , - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

У той же час голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ України виявився складним через протипіхотні міни та інші перешкоди. Однак, за його словами, ЗСУ роблять правильно, коли діють обережно.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяці.