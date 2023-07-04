У Міноборони РФ заявили, що Москву атакували 5 безпілотників
Російське Міноборони заявило, що нібито Україна атакувала Московську область 5 безпілотниками, але нібито всіх їх збили, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви", — йдеться в заяві.
Повідомляється, що нібито 4 "українських БПЛА" на території Нової Москви знищили засобами ППО.
А ще один БПЛА нібито був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одінцовського району Московської області.
У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.
Однак російський Telegram-канал Shot повідомляв про пожежу в селі Кривошеїно в Новій Москві внаслідок падіння безпілотника і публікував відповідні фото.