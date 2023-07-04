Сили спецоперацій знищили три "Гради" росіян поблизу Бахмута
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили три російські гради в районі Бахмута Донецької області. Там тривають важкі бої.
Про це йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.
Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцеперебування трьох одиниць БМ-21 "Град" в тилу ворога.
"Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії", - йдеться в повідомленні