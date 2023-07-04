Якщо РФ підірве Запорізьку АЕС, то цим займатиметься весь світ — НАТО

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що якщо Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію, то це торкнеться всього світу, повідомляє Ліга.net.

За його словами, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС, то наслідки "вийдуть за межі звичайної проблеми безпеки і торкнуться всього світу".

"Якщо це станеться — тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, чим займатиметься весь світ, це вплине на Європу" , — сказав Бауер.

Він наголосив, що можливий підрив станції стане екологічною катастрофою.