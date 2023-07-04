Борель вирушить до Китаю на тлі економічного суперництва ЄС та Пекіна — ЗМІ

Наступного тижня голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вирушить до Пекіна для зустрічей із китайськими офіційними особами. Поїздка відбудеться, коли Європа намагається з'ясувати, як упоратися з економічним суперництвом Китаю, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як пише Bloomberg, Жозеп Боррель прибуде до Пекіна у понеділок і зустрінеться з міністром закордонних справ Цінь Ганом та іншими високопосадовцями, повідомив посол ЄС у Пекіні Хорхе Толедо.

Толедо заявив на Всесвітньому форумі світу в Пекіні в неділю, що Брюссель продовжить порушувати "стратегічні питання" з Китаєм, включаючи практику дотримання прав людини та війну Росії проти України. Він додав, що обидві сторони продовжать діалог з економічних та торговельних питань, ймовірно, у вересні і можуть провести саміт лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм з усіх питань, у нашому партнерстві, у нашій конкуренції та у нашому системному суперництві" , - сказав Толедо.

Економічні відносини ЄС та Китаю

Поїздка Бореля відбувається у той час, коли Пекін намагається переконати Європу зайняти менш жорстку позицію, ніж США, які наклали на Китай низку заходів експортного контролю, щоб обмежити його доступ до передових технологій. Пекін загострив цю суперечку в понеділок, ввівши обмеження на експорт двох металів, які мають вирішальне значення для напівпровідників, телекомунікацій та виробництва електромобілів.

Поїздка Бореля слідує за поїздкою глави ЄС з клімату Франса Тіммерманса, який цього тижня зустрічається з китайськими офіційними особами з питань клімату, біорізноманіття та захисту навколишнього середовища. Обидва відклали візит до Китаю на початку цього року через позитивний результат тесту на COVID-19.

У травні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити залежність від Китаю. Він звинуватив уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.