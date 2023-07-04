Заворушення у Франції: вдруге ніч минула відносно спокійно

У Франції другий раз поспіль ніч минула без жорстких заворушень, повідомляють про близько 70 затриманих, повідомляє Європейська правда.

Вечір у понеділок виявився спокійнішим, ніж у всі попередні дні. Якщо під кінець вечора у четвер в столичному регіоні було понад 400 затриманих, цього разу – менше 20, а на ранок цифру оновили до 72. Втім, все одно зафіксували понад 200 хуліганських підпалів, 24 випадки вандалізму чи спроб підпалу будівель.

Порядок підтримували понад 45 тисяч правоохоронців.

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок проведе зустріч із мерами 220 громад, де були заворушення, щоб висловити їм свою підтримку та почути їхні думки і пропозиції.

Після цих консультацій президент хоче "розпочати ретельну довгострокову роботу для глибинного розуміння причин, які призвели до подій", повідомили у Єлисейському палаці.