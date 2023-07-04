Фінські компанії наторгували з РФ на мільярди євро під час вторгнення — ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фінські компанії наторгували з Росією не менше ніж на 1,5 млрд євро.﻿ Про це йдеться в розслідуванні редакції Yle Mot, що базується на митній статистиці, отриманій з торгового реєстру, повідомляє Новое время.

За словами розслідувачів, реальний торговельний оборот набагато більший, оскільки до вибірки потрапила тільки частина фінських компаній, які ведуть торгівлю з Росією. Крім того, дані не вичерпні через відсутність у розслідувачів інформації про імпорт та експорт після 2022 року.

Частина виявлених під час розслідування коштів надійшла на рахунки компаній, власники яких перебувають під санкціями і входять до ближнього кола президента РФ Путіна.

За даними видання, вже після вторгнення в Україну товари з Фінляндії постачали, серед іншого, на великі рудники в Росії.

Після початку вторгнення торгівлю з РФ продовжили такі великі компанії як Neste і Metso Outotec; вони котируються на біржі.

Пізніше ці компанії заявили, що припинили торгівлю з РФ. Багато компаній пояснюють відновлення бізнесу в Росії труднощами продажу своїх активів і виконанням контрактів, укладених до початку війни.

Так Metso Outotec, яка надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила про припинення постачань до Росії приблизно за тиждень після російського вторгнення.

На практиці компанія продовжувала торгувати в Росії ще щонайменше кілька місяців після цього. Metso Outotec поставляла в РФ зношувані запчастини та деталі для обладнання.

Клієнтами компанії були компанії підсанкційних російських олігархів. Найбільший клієнт Metso Outotec — Тайшетський алюмінієвий завод, пов’язаний з олігархом Олегом Дерипаскою.

Також Metso Outotec постачала продукцію підприємству "Удоканська мідь" — одному з найбільших світових виробників міді, і Михайлівському залізному руднику, що належить компанії "Металоінвест", яка є одним з найбільших виробників міді в Росії. Цими компаніями володіє підсанкційний олігарх Алішер Усманов, якого підозрюють у тісних зв’язках із Путіним.

З початку війни Фінляндія імпортувала з Росії значну кількість енергії та хімічних речовин.

Як зазначає видання, торгівля з компаніями підсанкційних російських олігархів усе ще може бути законною.

За словами Пії Саріваара, яка відповідає за санкції в МЗС Фінляндії, торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, в ній становить до 50%. Якщо компанія має кілька підсанкційних власників, то їхні частки загалом мають перевищувати 50%.