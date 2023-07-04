Стартувало будівництво водопроводів для областей, які постраждали від підриву ГЕС

Стартувало будівництво водопроводів для областей, які постраждали від підриву ГЕС
Фото: Facebook

В Україні розпочалися підготовчі роботи до будівництва магістральних водопроводів для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

﻿Проект передбачає будівництво магістральних водопроводів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка. Водопровід складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу довжиною майже 150 км. Реалізація проекту забезпечить водою не менше мільйона людей із Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

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"Сьогодні разом із командою мав можливість побачити цю роботу на власні очі. Водопровод у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання — завершити роботи якнайшвидше" , - розповів міністр.
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