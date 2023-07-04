Стартувало будівництво водопроводів для областей, які постраждали від підриву ГЕС
В Україні розпочалися підготовчі роботи до будівництва магістральних водопроводів для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Проект передбачає будівництво магістральних водопроводів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка. Водопровід складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу довжиною майже 150 км. Реалізація проекту забезпечить водою не менше мільйона людей із Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
"Сьогодні разом із командою мав можливість побачити цю роботу на власні очі. Водопровод у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання — завершити роботи якнайшвидше" , - розповів міністр.