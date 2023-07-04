СБУ затримала жителя Миколаєва, який передавав РФ координати для ударів

Служба безпеки затримала жителя Миколаєва, який ймовірно передавав росіянам координати для завдавання ракетних ударів по будівлі СБУ та військового заводу.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

"Задокументовано, що агент "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував "ударити" по них російськими ракетами "Кинджал".Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону" , — йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, затриманий також передавав росіянам геолокації об’єктів цивільної інфраструктури. У разі успішного виконання завдань він мав отримати від ФСБ грошову винагороду.

Під час затримання у підозрюваного вилучили телефон з доказами листування з російською спецслужбою.

"У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва" , — відзначають в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за статтями держзрада, вчинена в умовах воєнного стану та закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.