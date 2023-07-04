Данілов: Чим більше ЗСУ знищать ресурсів РФ, тим більше територій звільнять
На цьому етапі контрнаступу "завдання №1" Сил оборони України – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської окупаційної армії, повідомляє Ліга.net.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
За його словами, "останні дні особливо врожайні".
"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого", – додав він.
Данілов резюмував тим, що "діємо спокійно, виважено, крок за кроком".