Депутатам Львівської облради перед засіданням вручили повістки

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради депутатам вручили повістки. Про це заявив депутат Йосиф Ситник у Facebook, повідомляє Українська правда.

"Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!" , — повідомив він.

﻿Ситник не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко. За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.