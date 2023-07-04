Індексація пенсії: кому підвищать виплати в липні

В липні має відбутися третя і остання в цьому році індексація пенсій. Розповідаємо, яким категоріям пенсіонерів підвищать виплати, повідомляє Новое время.

Підвищення пенсій у липні буде проіндексовано для майже 300 тисяч представників наступних професій, які вийшли на пенсію за спеціальним законом:

— науковці;

— державні службовці;

— народні депутати;

— працівники органів місцевого самоврядування.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Це черговий етап індексації, передбачений зазначеною постановою. З 1 березня поточного року більшість видів пенсій вже підвищили.

Тепер настала черга осіб, чиї пенсії призначено за Законами Про державну службу, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про статус народного депутата України, Про наукову і науково-технічну діяльність.

На скільки збільшать виплати

Як і в березні, підвищення пенсій має відбутися на 19,7%, або на коефіцієнт 1,197. Підвищується тільки основний розмір пенсії - без надбавок. Загальний розмір підвищення не може бути меншим, ніж 100 гривень. А максимальна сума доплати не може перевищувати 1500 гривень.

Не будуть підвищуватися пенсії, розмір яких становить 20 тисяч 930 гривень, або вищі. Тобто індексація відбувається в межах максимального розміру пенсії, який сьогодні дорівнює десяти прожитковим мінімумам (2093 гривні х 10).

Повернення до спеціальних пенсій

Пенсії зазначених категорій громадян не перераховувалися і не підвищувалися вже багато років. Через це багатьох колишніх держслужбовців і науковців вже перевели на звичайні пенсії за віком.

Нагадаємо, що такі спеціальні пенсії раніше призначалися в розмірі від 60 до 90 відсотків від зарплати посадовця. Це залежало від дати призначення, бо з часом цей відсоток поступово урізався. А потім такі види пенсії призначати взагалі припинили.

З 2015 року такі перерахунки повністю припинилися, принаймні для тих, хто встиг оформити пенсію за нормами Закону Про державну службу й досі її отримує. Відновити індексацію таких пенсій обіцяли ще з 1 березня минулого року і навіть було ухвалено відповідний закон. Однак повернутися до цього питання на практиці змогли тільки зараз.