У Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката

У Чечні невідомі в масках напали та жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова; дівчині зламали пальці та обрили голову, техніку та документи постраждалих знищили. Про це повідомляють російські видання Нова газета та Медуза.

"Сьогодні в Чечні скоєно напад на журналіста "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова. Невідомі в масках перехопили їх дорогою з аеропорту до Грозного і жорстоко побили, знищили техніку та документи" , - повідомляють журналісти Нової газети.

Повідомляється, що журналістка прибула до Чечні у службове відрядження.

Мілашина та Немов їхали на судове засідання у справі викраденої чеченськими силовиками Зареми Мусаєвої, в якому 4 липня винесуть вирок.

Адвокат Немов представляє інтереси Мусаєвої у суді.

Автомобіль журналістки та адвоката блокували три машини зі озброєними людьми. Кілька людей у масках жорстоко побили Мілашину та Немова кийками та ногами, відібрали телефони, знищили техніку та документи.

Мілашин зламали кілька пальців, вимагаючи код від телефону. Крім того, їй обрили волосся та залили голову зеленкою. Німов, крім інших травм, отримав колоте поранення ноги.

Постраждалих доправили до однієї з лікарень у Грозному. За словами голови "Команди проти катувань" Сергія Бабинця, який перебуває з ними, Немов "сидить в інвалідному візку", а Мілашина "не може навіть сидіти".

У журналістки діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи пальців рук. "Нова газета" повідомляє, що результатів дослідження МРТ, яке було проведено, на руки не видали. Журналістка кілька разів знепритомніла.

Мілашина та Немов відмовилися від надання свідчень чеченським поліцейським, оскільки "не бачать у цьому користі".

При цьому Немов все ж таки планує взяти участь у судовому процесі. Також повідомляється, що на прохання редакції в ситуацію втрутилася уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.