САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його

Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від посади голови облради, оскільки злочин, який йому інкримінують, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень.

САП зазначає, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА – а це Ігор Дем'янчук і Ігор Гайдук – увільнені від виконання своїх посадових обов’язків із березня 2023 року.