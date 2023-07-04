Гуменюк: вночі на півдні ЗСУ працювали по човнах окупантів

Українські військові працювали по ворожих човнах в ніч на вівторок, 4 липня. ЗСУ позбавили окупантів пересуватися по воді, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цієї ночі ми більше працювали по човнах. І знову позбавили ворога можливості пересуватися по воді" , - розповіла вона.

За словами Гуменюк, загарбники намагаються за допомогою цих човнів, "віджатих" у місцевого населення, розвідувати дії українських військових, для того, щоб "зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм особливо боязко".