У США закликали американців не їздити в Китай
Громадянам США слід переглянути поїздки до Китаю, оскільки є ризик незаконного затримання, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
"Державний департамент визначив, що у КНР існує ризик неправомірного затримання громадян США урядом країни", – йдеться у рекомендаціях держдепу.
Як пояснив представник Держдепартаменту телеканалу CNN, громадянам США було рекомендовано "переглянути" поїздки до Китаю, оскільки уряд КНР "продовжує практикувати" неправомірне затримання.