У США закликали американців не їздити в Китай

У США закликали американців не їздити в Китай
Фото: Курс України

Громадянам США слід переглянути поїздки до Китаю, оскільки є ризик незаконного затримання, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

"Державний департамент визначив, що у КНР існує ризик неправомірного затримання громадян США урядом країни", – йдеться у рекомендаціях держдепу.

Як пояснив представник Держдепартаменту телеканалу CNN, громадянам США було рекомендовано "переглянути" поїздки до Китаю, оскільки уряд КНР "продовжує практикувати" неправомірне затримання.

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