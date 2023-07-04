У Франції за тиждень бунту затримали близько 3,5 тис. людей, спалили майже 6 тис. авто

У Франції з вечора 27 червня затримали майже 3500 учасників заворушень на вулицях, згоріли майже 6000 автомобілів. Такі дані Міністерства внутрішніх справ наводить BFMTV, повідомляє Українська правда.

З початку заворушень, спровокованих смертю неповнолітнього під час дорожнього контролю, правоохоронці затримали 3490 людей на всій території країни.

За цей час учасники бунтів спалили близько 5900 автомобілів, зафіксували близько 1100 інцидентів із підпалами чи вандалізмом будівель, понад 12 тисяч підпалів сміттєвих баків, близько 270 нападів на відділення поліції.

Постраждали понад 800 правоохоронців та 35 пожежників, один, як повідомлялося, загинув.