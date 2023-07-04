Посла Грузії викликали до МЗС України та попросили їхати до Тбілісі

Посла Грузії в Україні викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеїла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі "для консультацій", повідомляє Європейська правда.

Про це заявили в МЗС України.

4 липня грузинського посла Георгія Закарашвілі викликали до МЗС за дорученням президента України, де йому висловили рішучий протест у зв’язку з погіршенням стану ув’язненого Саакашвілі, який є громадянином України.

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеїла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України. У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася" , – повідомили у дипломатичному відомстві.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеїла Саакашвілі до України для лікування та догляду.