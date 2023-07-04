Держбюджет у червні отримав понад 130 мільярдів доходів

У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 133,7 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Серед платежів, які контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 28,7 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 17,5 млрд грн (зібрано 27,9 млрд грн, відшкодовано – 10,3 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 15,0 млрд грн.

Ще 8,8 млрд грн надійшли від акцизного податку, 4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами, 2,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита, 2,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,1% (+0,6 млрд грн), Державною митною службою –106,8% (+2,0 млрд грн).

Обсяг отриманої фінансової допомоги від партнерів за підсумками місяця становив 44,4 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки та Фінляндії.