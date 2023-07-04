Сили оборони на Бердянському напрямку просунулися вглиб до 2 км — ЗСУ

Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении. В частности, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", - рассказал он.

По данным спикера, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - отметил он.

В то же время враг оказывает "ожесточенное сопротивление", однако ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая врага.