Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка начальником Одеського територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Донині Охріменко був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це йдеться в повідомленні Головнокомандувача в Telegram.
Залужний назвав Олександра Охріменка "одним з найкращих військових командирів".
"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", — написав Залужний.
Попереднього військкома Одещини Євгена Борисова звільнили 28 червня після розслідування журналістів про елітну нерухомість його родини в Іспанії.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити Борисова, а також перевірити інших керівників центрів комплектування в регіонах.