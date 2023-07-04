Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК

Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК
Фото: t.me/CinCAFU

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка начальником Одеського територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Донині Охріменко був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Головнокомандувача в Telegram.

Залужний назвав Олександра Охріменка "одним з найкращих військових командирів".

"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", — написав Залужний.

Попереднього військкома Одещини Євгена Борисова звільнили﻿ 28 червня після розслідування журналістів про елітну нерухомість його родини в Іспанії.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив﻿ головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити Борисова, а також перевірити інших керівників центрів комплектування в регіонах.

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