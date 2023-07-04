Скільки жінок воюють на передовій — Міноборони
Наразі близько 5 тисяч жінок виконують бойові завдання на передовій, вони вирушили на фронт за власним рішенням. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила на Всеукраїнському форумі лідерства жінок, повідомляє Ділова столиця.
"Війна не обирає: чоловіки чи жінки. Вона примусила жінок захищати державу, я пишаюсь українськими жінками у ЗСУ. Зараз це 42 тисячі жінок військовослужбовців, разом із цивільними – це понад 60 тисяч. Та 5 тисяч жінок на передньому краї. Війна з чоловічим обличчям, тому наші жінки виконують надскладні завдання, займаються важкою чоловічою роботою", — зазначила вона.
Маляр додала, що вони вирушили на фронт за власним рішенням. За її словами, при цьому в Збройних силах скасовані всі обмеження щодо військових спеціальностей, які можуть отримати жінки.
"Це жінки надсильні, і ми це демонструємо світу. У нас зняті всі обмеження по професіях, які можуть опанувати у ЗСУ жінки. Тепер жінки у нас танкісти, артилеристи, снайпери тощо. І це — потужна українська сила", — підкреслила Маляр.