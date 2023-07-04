Скільки жінок воюють на передовій — Міноборони

Наразі близько 5 тисяч жінок виконують бойові завдання на передовій, вони вирушили на фронт за власним рішенням﻿. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила на Всеукраїнському форумі лідерства жінок, повідомляє Ділова столиця.

"Війна не обирає: чоловіки чи жінки. Вона примусила жінок захищати державу, я пишаюсь українськими жінками у ЗСУ. Зараз це 42 тисячі жінок військовослужбовців, разом із цивільними – це понад 60 тисяч. Та 5 тисяч жінок на передньому краї. Війна з чоловічим обличчям, тому наші жінки виконують надскладні завдання, займаються важкою чоловічою роботою" , — зазначила вона.

Маляр додала, що вони вирушили на фронт за власним рішенням. За її словами, при цьому в Збройних силах скасовані всі обмеження щодо військових спеціальностей, які можуть отримати жінки.