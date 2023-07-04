Розмитнення авто за час війни принесло до держбюджету 35 млрд грн

За рік після скасування пільг на розмитнення авто надходження до держбюджету від ввезення транспортних засобів склали 35,32 млрд грн. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

За його словами, за рік в Україну було завезено з розмитненням 255 798 транспортних засобів, що принесло до бюджету понад 35 млрд. грн.

Нардеп також зазначив, що, на його думку, потрібно суттєво зменшити ціну розмитнення та пропорційно це перекласти в акциз на пальне.