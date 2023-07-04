Британії заборонила використовувати гроші від продажу "Челсі" не в Україні

Кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича можна буде використовувати тільки на території України, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава фонду, який займатиметься розподілом цих грошей, колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз у своїй статті для The Times.

За словами Пенроуза, британський уряд повідомив фонду, що через угоду з ЄС грошима можна буде розпоряджатися, тільки якщо їх передаватимуть у "географічних кордонах України".

Він додав, що Фонд не зможе розглядати запити допомоги українцям, які перебувають в інших країнах. Пенроуз виступив за виділення грошей "усім жертвам" конфлікту та його наслідків.

Він підкреслив, що переказ коштів у Росію або Білорусь неможливий через санкції.

"Ми не змогли б виділяти кошти Росії або Білорусі, або установам, пов’язаним з їхніми урядами, або особам, які потрапили під санкції, оскільки це порушило б закон про санкції" , — наголосив Пенроуз.

Також він уточнив, що в такому разі в уряду був би спостерігач у фонді, здатний висувати заперечення щодо будь-якого проєкту, який, на їхню думку, може суперечити закону про санкції.

Він пояснив, що фонд збирається спрямувати кошти на законні гуманітарні програми, які є прозорими і підзвітними та надають допомогу тільки цивільним особам, які постраждали внаслідок цього конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз наполягає на тому, щоб гроші від продажу ФК "Челсі" Романа Абрамовича були витрачені безпосередньо в Україні, а не на допомогу постраждалим від конфлікту.