У ЗСУ розповіли, як військовий із "Джавеліна" збив російський Ка-52

Російський розвідувально-ударний вертоліт КА-52 "Алігатор" збив боєць на псевдо "Маяк" – командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти, загалом цей військовий вже знищив п’ять одиниць російської броньованої техніки, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

"Подія сталася 2 липня на Бердянському напрямку. «Алігатор» йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем ППО. Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК "Джавелін" і зробив результативний пуск. Раніше цей молодий офіцер відрекомендував себе як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має в своєму доробку знищених п’ять одиниць броньованої важкої техніки" , – розказав Шершень.

Також він нагадав, що у червні інший боєць з цієї бригади, на псевдо "Літо", також знищив Ка-52, але з ПЗРК "Ігла".

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