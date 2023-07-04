Російська ДРГ намагалася проникнути на Сумщину, загинули мирні — ОК "Північ"

У понеділок, 3 липня, російська диверсійно-розвідувальна група намагалась проникнути до Сумської області. Внаслідок спроби ДРГ прорватися через кордон двоє мирних жителів загинули, ще один отримав поранення, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".

"Російські війська здійснили черговий терористичний акт щодо місцевого населення Сумської області. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - повідомили в ОК "Південь".

Розслідування обставин ситуації триває. Військові закликали жителів прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться близько до ворога. Це мінімізує загрозу життю та здоров’ю.