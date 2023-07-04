Санду закликала Грузію дозволити Саакашвілі лікування за кордоном
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на стан здоров'я ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, повідомляє Європейська правда.
Лідерка Молдови зазначила у Twitter, що глибоко схвильована "тривожними" кадрами з колишнім керівником Грузії в суді.
За її словами, це свідчення серйозного погіршення здоров'я Саакашвілі під час перебування у в'язниці
"Закликаю грузинську владу надати пріоритет його благополуччю та терміново забезпечити йому доступ до життєво важливого лікування за кордоном", – наголосила Санду.