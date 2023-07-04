АМКУ дозволив передачу "Укрнафтобуріння" Коломойського "Укрнафті"

Антимонопольний комітет України 29 червня дозволив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння" в управління переданій державі "Укрнафті". Про це, з посиланням на джерело в уряді та пресслужбу "Укрнафтобуріння", повідомляє Forbes.

В компанії заявили, що АМКУ ухвалив рішення без залучення "Укрнафтобуріння", позицію компанії не врахували.

У рішенні комітету вказано, що доступ до цієї інформації обмежено.

"Вважаємо рішення прийнятим під адміністративним тиском із грубим порушенням закону" , – повідомили у пресслужбі "Укрнафтобуріння".

У компанії додали, що акціонери оскаржуватимуть це рішення у міжнародних судах, зокрема в Європейському суді з прав людини.

Нагадуємо, Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом, та ПАТ "Укрнафта" підписали договори управління активами чотирьох компаній, зокрема "Укрнафтобуріння". З питанням отримання дозволу компанія та АРМА звернулись до АМКУ.

Компанія "Укрнафтобуріння" пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.

На початку квітня за рішенням суду акції "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА.