Росіяни продають нерухомість у Фінляндії через обмеження на в'їзд – ЗМІ

Після повідомлень про посилення обмежень для росіян на в'їзд у Фінляндію на сайті Avito побільшало оголошень про продаж дач, повідомляє Укрінформ.

Про це пише фінське видання Yle.

Оголошення про продаж фінської нерухомості об'єднує те, що продавці готові прийняти оплату в рублях, також часто вони пропонують обмін на нерухомість у Росії. Приміром, на продаж виставлено котедж у Савітайпалі вартістю трохи менш як 160 тис. євро, будинок у Раутярві за 62 тис.євро, навіть елітний котедж вартістю понад мільйон євро.

Представник рієлторської компанії Remax Міка Лайтінен заявив, що росіяни мають бажання продати або обміняти свою фінську нерухомість.

Наприкінці червня Комітет із зовнішньої політики та політики безпеки Держради та президент республіки Саулі Нііністьо розглянули обмеження на в'їзд для росіян до Фінляндії та Шенгенської зони через Фінляндію. Було вирішено продовжити чинні обмеження, а також посилити їх. Обмеження на в'їзд стосуватимуться росіян, які мають у країні нерухомість, та абітурієнтів.