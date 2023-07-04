Україна розглядатиме отримання різних типів літаків — Ігнат

Україна буде розглядати інші типи літаків, окрім F-16, які могли б посилити бойові спроможності авіації. Зокрема, країна може роздумувати над можливістю отримати F-18 як другий тип літака на озброєнні, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що усі запити щодо авіації, які надавала Україна, сформовані.

"Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала і буде розглядати надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил" , - сказав речник.

Ігнат зауважив, що F-16 - це легкий багатоцільовий літак з одним двигуном. При цьому багатофункціональні літаки із двома двигунами, такі як F-18, F-15 чи Eurofighter Typhoon - це літаки, які мають більший радіус застосування і можуть нести більше озброєння.

За словами речника Повітряних сил, F-18 цілком імовірно буде розглядатися як другий тип літака на озброєнні.