Україна розглядатиме отримання різних типів літаків — Ігнат
Україна буде розглядати інші типи літаків, окрім F-16, які могли б посилити бойові спроможності авіації. Зокрема, країна може роздумувати над можливістю отримати F-18 як другий тип літака на озброєнні, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що усі запити щодо авіації, які надавала Україна, сформовані.
"Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала і буде розглядати надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил", - сказав речник.
Ігнат зауважив, що F-16 - це легкий багатоцільовий літак з одним двигуном. При цьому багатофункціональні літаки із двома двигунами, такі як F-18, F-15 чи Eurofighter Typhoon - це літаки, які мають більший радіус застосування і можуть нести більше озброєння.
За словами речника Повітряних сил, F-18 цілком імовірно буде розглядатися як другий тип літака на озброєнні.
"Але на даному етапі ми не можемо розпорошувати всі сили та засоби, коли ми ведемо бойові дії. Ми визначилися із тим літаком, який може якнайшвидше прийти, забезпечити нам перевагу в повітрі та надати підтримку наземним військам. Це літак F-16, який є де взяти й ми можемо його освоїти в короткий термін", - додав він.