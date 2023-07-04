Теракт у Тель-Авіві: автомобіль збив людей, є постраждалі

У Тель-Авіві чоловік на автомобілі збив людей на тротуарі, після чого напав на перехожих. Внаслідок події є постраждалі, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні близько 13:00 на вулиці Пінхас Розен у Тель-Авіві (район Рамат а-Хаяль) автомобіль виїхав на тротуар та наїхав на перехожих, після чого напав на громадян.

У поліції повідомляють, що терорист, керуючи автомобілем, збив людей, які стояли біля торгового центру. Після цього він вийшов з машини і завдав кільком громадянам поранення гострим предметом.

За даними поліції, поранено семеро людей, троє з них у тяжкому стані.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що 46-річна жінка перебуває у тяжкому стані, двоє травмованих приблизно 30 років - у середній тяжкості та ще двоє людей отримали легкі травми.

За попередніми даними, йдеться про теракт. Деякі ЗМІ пишуть, що це був "подвійний теракт із наїздом автомобіля та стріляниною".

Поліція заявляє, що терорист нейтралізований.