У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ

На півдні Китаю в провінції Гуандун завершили будівництво п'яти найбільших у світі резервуарів для зберігання скрапленого природного газу, кожен із них може вміщувати 270 тис. кубічних метрів. Про це з посиланням на CGTN, повідомляє Економічна правда.

Розташована в місті Чжухай база резервуарів під назвою Green Energy Port Jinwan є найбільшим СПГ-терміналом на західному березі лиману Чжуцзян. Висота одного резервуару складає 65,7 метра.

Проект Jinwan Green Energy Port є одним із проектів резервуарів для зберігання СПГ із найскладнішими геологічними умовами та складним сейсмічним проектом у Китаї.

Першу чергу бази було введено в експлуатацію, пропонуючи безперервну та стабільну чисту енергію для району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао з 2013 року.

Очікується, що як друга черга бази п'ять супергабаритних резервуарів для зберігання ЗПГ будуть введені в експлуатацію в 2024 році, коли база стане найбільшою базою зберігання та транспортування природного газу в Південному Китаї.