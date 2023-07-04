Росіяни обстріляли Первомайський на Харківщині, 12 постраждалих — ОВА

Росіяни завдали удару по місту Первомайський на Харківщині, за попередньою інформацією, постраждали 12 людей, із них п’ятеро - діти, знищені машини та пошкоджені будинки, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей" , - повідомив Синєгубов.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Зазначимо, що сьогодні у Первомайському прощаються з загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком (позивний "Малиш"), який помер у шпиталі від важкого поранення, отриманого під Бахмутом.

Вибух у місті пролунав за пів години після початку панахиди.