У Києві на ярмарках заборонили торгувати деякими товарами

У Києві на сільськогосподарських і сезонних ярмарках тимчасово заборонили реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються - з 4 по 31 липня. Про це повідомила прес-служба КМДА.

За даними прес-служби, заборона торкнеться таких продуктів:

свіже м'ясо,

м'ясопродукти та ковбасні вироби,

жива та свіжоморожена риба,

морепродукти,

молоко та молочна продукція,

кондитерські вироби із кремом і т.д.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" та "Київська спадщина", підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Крім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

За даними прес-служби, таке рішення було ухвалено під час наради щодо організації та проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків у столиці.