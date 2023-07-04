У Києві на ярмарках заборонили торгувати деякими товарами
У Києві на сільськогосподарських і сезонних ярмарках тимчасово заборонили реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються - з 4 по 31 липня. Про це повідомила прес-служба КМДА.
За даними прес-служби, заборона торкнеться таких продуктів:
- свіже м'ясо,
- м'ясопродукти та ковбасні вироби,
- жива та свіжоморожена риба,
- морепродукти,
- молоко та молочна продукція,
- кондитерські вироби із кремом і т.д.
Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" та "Київська спадщина", підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Крім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.
За даними прес-служби, таке рішення було ухвалено під час наради щодо організації та проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків у столиці.