Західні фірми платять мільярдні податки в РФ — дослідження

1146 іноземних компаній продовжували працювати на російському ринку 2022 року, попри війну Росії проти України. Торік сумарний оборот цих підприємств на російському ринку становив 213,9 мільярда доларів, а прибуток - 14,1 мільярда доларів. З цієї суми до російського держбюджету було сплачено 3,5 мільярда доларів податків, повідомляє Deutsche Welle.

Такі дані наводить у вівторок, 4 липня, німецьке видання FAZ із посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE) та організації B4Ukraine.

У публікації зазначається, що до війни в Росії працювали 1387 іноземних компаній. Таким чином, на тлі російського вторгнення в Україну російський ринок країни покинула лише 241 західна компанія. Бізнес підприємств, що залишилися в Росії, не порушує санкції, але, враховуючи, що через їхні податки проводиться фінансування війни, ця діяльність "має і тіньовий бік", зазначають автори дослідження.

Які західні компанії залишилися в Росії

Серед західних компаній і концернів, які не стали згортати бізнес у РФ, - Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble. При цьому "примітно, як швидко китайські підприємства займають ніші, що утворюються після відходу з ринку" західних конкурентів, пишуть журналісти. Як приклад вони наводять чотирьох китайських автовиробників - Chery, Haier, Geely і Haval.

Що стосується німецьких підприємств, то серед них лише Metro AG перебуває серед компаній з найвищим оборотом у Росії й, відповідно, з найбільшими податковими виплатами. Тим часом сумарно на компанії з ФРН 2022 року припала друга за обсягом сума податкових відрахувань від іноземних фірм до бюджету РФ.

Німецькі компанії в Росії

Загалом зі 371 німецької компанії, яка була присутня на російському ринку до початку війни Росії проти України, 262, або 62 відсотки, залишилися там до сьогодні. Загальна сума їхніх податкових відрахувань за 2022 рік склала 402 мільйони доларів, що відповідає третині від загальної суми податків, сплачених усіма компаніями з ЄС у Росії того року.

Автори українського дослідження нагадують, що, крім податку на прибуток, західні компанії, які мають дочірні підприємства в РФ, платять також податки на прибуток із зарплат працівникам, ПДВ і внески в страхові компанії. У KSE і B4Ukraine вимагають від західних компаній піти з російського ринку. Однак 56 відсотків західних компаній, які працювали в Росії до війни, воліли б продовжувати цей бізнес, з'ясували автори дослідження.

Найбільший оборот на російському ринку 2022 року серед німецьких компаній, за даними B4Ukraine, мали Metro, енергетичний концерн Uniper, виробник ліків Bayer, виробник будівельних матеріалів Knauf Gips і автоконцерн BMW. Далі в списку - виробник харчових продуктів Hochland, виробник будівельної техніки Liebherr і виробник сільськогосподарської техніки Claas.

При цьому Uniper і BASF уже оголосили, що йдуть із Росії, а автовиробник BMW з 2022 року припинив поставки в РФ. Його оборот на цьому ринку у 2022 році становив 859 мільйонів доларів, що на 2,3 мільярда доларів менше, ніж у 2021 році, пише FAZ.

Тим часом деякі підприємства навіть розширили бізнес у Росії. Серед таких компаній: виробник молочної продукції Ehrmann, а також компанії Hochland, Knauf і Heidelberger Zement. За даними Східного комітету німецької економіки, деякі компанії мають контрактні зобов'язання, які ускладнюють їхній відхід з російського ринку. Крім того, часом активи можна продати лише за заниженою ціною і зі сплатою податку Exit Tax.

Американські та інші компанії на російському ринку

Водночас найбільшу суму податків у Росії серед іноземних компаній за підсумками 2022 року сплатили американські фірми: 712 мільйонів доларів. На третьому місці - фірми зі Швейцарії. Далі за списком: Японія, Великобританія, Китай і Франція.

Найсуттєвіший приріст продажів було зафіксовано в таких галузях, як алкоголь і тютюн, споживчі товари повсякденного вжитку, автотранспорт, харчові продукти та фармацевтика. Найбільший оборот і приріст обороту на російському ринку 2022 року мали фірми Japan Tobacco International, китайські автоконцерни Chery Automotive і Haier, австрійський банк Raiffeisenbank International і американський концерн Philip Morris.