Росіяни переписують свій план щодо ЗАЕС - Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, можливо, росіяни наслухалися про те, що підрив ЗАЕС неприпустимий не лише від традиційних партнерів України, а й від інших держав. Під час телемарафону глава МЗС зробив припущення, що ворог, який у жодному разі не вгамується, розробляє новий план по станції, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я думаю, що отримали і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, а й від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елемента у конфлікті" , - сказав міністр.

Але Кулеба впевнений, що українська розвідка розкриє новий план ворога.

"Тобто тепер їм набагато складніше його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка отримає і його, і теж ми його витягнемо на світ білий" , - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припускає, що теракт на ЗАЕС Росії потрібен для того, щоб зупинити ЗСУ на тлі власних поразок на полі бою. Водночас він наголосив на високій небезпеці моменту виходу станції з-під контролю ворога та на важливості проведення перевірок, зокрема з боку МАГАТЕ, яке виступає посередником і може залучати інші країни.