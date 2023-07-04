Тарнавський: Сили оборони вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку

Сили оборони України просуваються вперед на Таврійському напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 283 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти" , – йдеться у повідомленні.

Тарнавський повідомив, що було також знищено 36 одиниць військової техніки противника.

Зокрема йдеться про два танки, дев’ять ББМ, дві гармати Д-30, чотири одиниці БМ-21 Град, три БпЛА Supercam, БпЛА Ланцет, БпЛА Орлан-10, дві гармати 2А36 Гіацинт-Б, гармата 2С5 Гіацинт-С, зенітний ракетний комплекс Панцир-С, зенітний ракетний комплекс 9К330 Тор, дві самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, станція РЕБ та автомобільна техніка.

Також було знищено два склади боєприпасів ворога й один пункт управління.