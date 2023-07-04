Після війни в Чорному морі знадобляться миротворці НАТО - ЗМІ

Перш ніж битва за Україну завершиться, НАТО потрібно підготувати миротворчий план для Чорного моря. Поки чорноморські країни: Румунія, Болгарія, Україна та Грузія - не матимуть власних сильних військово-морських сил, кожна з яких була б здатна протистояти агресивному Чорноморському флоту Росії, миротворці НАТО підтримуватимуть свободу в морі, пише у статті для Forbes директор і засновник консалтингової компанії Themistocles Advisory Group Крейг Хупер, повідомляє Дзеркало тижня.

«Чорноморські країни не дурні. Вони будують потужніші військово-морські сили так швидко, як тільки можуть. Україна, звичайно, хоче збудувати сучасний бойовий флот, а Туреччина вже будує кілька бойових кораблів. Румунія придивляється до французьких підводних човнів типу Scorpene, а Болгарія купує два багатоцільові модульні патрульні кораблі німецького виробництва. Але прогрес є досить повільним, і ті, хто просуває ці проекти, ймовірно, стануть мішенями для російських дій» , – пише Хупер.

Незалежно від війни в Україні чорноморським державам знадобляться роки, щоб захистити свої інтереси в морі. І навіть якщо Росія зазнає поразки на суші, російський флот залишиться потужною силою. Він служитиме ключовим інструментом Москви для морських зазіхань, сіючи страх і порушуючи свободу судноплавства в Чорноморському басейні. Старих звичок важко позбутися. Давні мрії Росії про домінування у всьому Чорному морі залишатимуться націоналістичним гаслом на довгі роки.

Хупер зазначає, що Туреччина була б природним гарантом миру в акваторії. Але, будучи чорноморським воротарем, який контролює Босфор і Дарданелли, Анкара, схоже, більше зацікавлена у підтримці зв'язків із Росією та НАТО, ніж у жорстких закликах до стримування та дотримання морських норм.

«Якщо російські військово-морські сили не будуть повністю виведені з Чорного моря, післявоєнна чорноморська миротворчість ляже на плечі нечорноморських членів НАТО. Для цього ідеально підійшла б багатонаціональна база Румунії. Побудована за зразком іспанської Роти, де базуються чотири американські есмінці класу Arleigh Burke, румунська база була б ідеальною. Але заважає дивна дипломатична реліквія 1930-х років – Конвенція Монтре» , – пише автор.

Конвенція робить розгортання Чорноморської миротворчої флотилії НАТО непростим завданням. Планування цього завдання має розпочатися вже зараз і бути визначеним під час саміту НАТО 11-12 липня. Миротворчі зусилля в цій акваторії можуть вимагати нового озброєння та кораблів, а це можливо лише за попередніх консультацій.

Конвенція Монтре: Виклик для миротворчості

Конвенція Монтре 1936 - старий договір. Востаннє зазнавши змін перед Другою світовою війною, угода регулює рух військових кораблів через протоки Дарданелли і Босфор. Воно обмежує тоннаж, час та типи нечорноморських військових кораблів, які можуть проходити через турецькі води та діяти у Чорному морі.

Ця дипломатична реліквія ускладнює тривалі багатонаціональні миротворчі зусилля у морі.

«Як для давнього дипломатичного інструменту, Конвенція Монтре напрочуд добре протистоїть розвитку військово-морських технологій, хоча їй не завадило б осучаснення, враховуючи глобальне збільшення середньої водотоннажності кораблів та інші фактори» , – зауважує автор.

В даний час Конвенція дозволяє нечорноморським ВМС оперувати в Чорному морі бойовими кораблями з водотоннажністю до 30 тисяч тонн (а в деяких випадках і до 45 тисяч тонн). Оскільки жодна нечорноморська держава не може забезпечити більше двох третин сукупного тоннажу у певний час, чорноморська миротворча флотилія НАТО має бути багатонаціональною.

Чорноморські миротворчі сили мають бути флотом легких бойових кораблів. Згідно з Конвенцією, жоден нечорноморський військовий корабель не може мати водотоннажність понад 10 тисяч тонн. І всі вони мають бути дуже надійними. Тому що Конвенція Монтре вимагає, щоб нечорноморські військові кораблі залишили Чорноморський басейн через 21 день, щоб нічого не зламалося в дорозі.

Миротворчі зусилля на Чорному морі не будуть прогулянковим круїзом. Якщо НАТО хоче встановити миротворчу присутність у басейні, не вимагаючи внесення змін до Конвенції Монтре, військові кораблі на миротворчій службі працюватимуть за суворим графіком, заходячи та виходячи з Чорного моря майже щомісяця. Автор також зазначає, що Конвенція Монтре пропонує деякі цікаві лазівки, які НАТО могла б розглянути на саміті у Вільнюсі.

Використання модифікованих кораблів чи тактики для обходу миротворчих бар'єрів

Без внесення змін до Конвенції Монтре керувати багатонаціональним флотом звичайних військових кораблів у Чорному морі буде складно. І навіть якщо НАТО дотримуватиметься всіх умов, плануючи всеосяжну присутність, Китай чи інші дружні Росії країни можуть легко порушити графік миротворчих операцій НАТО, розгорнувши свої сили в регіоні і, за мовчазною згодою Туреччини, поглинувши значну частину тоннажу чорноморських військових кораблів, призначених для нечорноморських. країн.

«Для того, щоб відновити цивільні, засновані на правилах оперативні норми в Чорному морі, НАТО може розглянути можливість делікатного ухилення від старої Конвенції, зберігаючи букву закону, якщо не дух регуляторного режиму Монтре» , – пропонує Хупер.

Він пояснює, що Альянс міг би розглянути питання щодо переобладнання торгових суден класу Point, судів для реагування на аварії на нафтових родовищах або інших цивільних «зручних суден» під прапором НАТО для виконання завдань у Чорному морі. Кораблі типу Point можуть бути корисні.

«Щойно ці цивільні судна виявляться в Чорному морі, їх можна буде швидко модифікувати, скажімо, на румунських верфях компанії Fincantieri's Vard Group, оснастити модульними системами озброєння або наземними та вертолітними платформами Корпусу морської піхоти США так само, як це робили морські піхотинці на US Boxer у 2019 році, коли судно працювало у Перській затоці. Після того, як ці імпровізовані військові кораблі будуть оснащені необхідним обладнанням, вони можуть почати діяти як миротворчі суди» , – пояснює автор.

На його думку, за умови доступу до технічного обслуговування у Чорному морі ці імпровізовані військові кораблі зможуть працювати без необхідності регулярно виходити з басейну. Якщо Туреччина протестуватиме, кораблі можна легко передати з-під управління НАТО під номінальне управління Румунії чи іншої чорноморської держави-однодумця.

Конвенція Монтре також виводить «військово-допоміжні судна, спеціально призначені для перевезення палива, рідкого або рідкого», з-під основного регулювання. Їх тоннаж не враховується щодо ліміту від 30-45 тисяч тонн. Потенційно такими судами можуть стати старі танкери класу Henry J. Kaiser.

Якщо їх оновити, забезпечити елементарними можливостями спільних дій і модифікувати для тимчасового перевезення стандартних ракет, засобів радіоелектронної боротьби чи іншого модульного ударного озброєння такого типу, яке Конвенція прямо не забороняє, тоді збройні допоміжні судна могли б стати корисною підтримкою майбутніх миротворчих зусиль НАТО. Їм все одно доведеться виходити з моря кожні кілька тижнів, але вони стануть чудовим стримуючим фактором і будуть потенційним додатковим джерелом боєприпасів для менших бойових кораблів Альянсу.

Часу лишилося мало. Захід має почати думати, як керувати Чорним морем після того, як війна в Україні закінчиться. Незалежно від того, як закінчиться ця боротьба, вільне та відкрите Чорне море буде ключем до міцного регіонального світу. Чим швидше НАТО почне думати про те, як морські миротворці можуть стримати давні і масштабні чорноморські амбіції Росії, тим краще