NYT: Путін після заколоту "купує" лояльність силовиків, щоб утримати владу

Президент Росії Володимир Путін після заколоту намагається отримати більшу лояльність силовиків, щоб утримали владу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The New York Times.

NYT пригадує, що для збереження влади після заколоту Путін дозволив найманцям "Вагнера" та Євгену Пригожину "піти в Білорусь", а також осипав похвалами російських силовиків та відзначив "рішучість і мужність" військ РФ.

Крім того, щоб продемонструвати свою "любов до народу" під час кризи, Путін вперше за роки наважився потиснути руки своїм "прихильникам" і навіть поцілував молоду жінку в лоб.

Як повідомляє видання, немає підтвердження арешту причетних до заколоту або людей, близьких до Пригожина. Це різко контрастує з наслідками спроби державного перевороту в Туреччині 2016 року, коли протягом пів року було заарештовано близько 40 тисяч осіб.

Повідомлення про долю генерала Сергія Суровікіна, якого вважають близьким до Пригожина, були спекулятивними. Деякі з них, в тому числі від американських посадовців, свідчили, що він міг бути затриманий або заарештований. Водночас з’являлися заяви, що Суровікіна "незабаром відпустять", якщо взагалі затримували.

"Арешт генералів "кинув би армію в безлад" , – сказав співрозмовник NYT, який знайомий з Путіним десятиліттями;

Він говорив на умовах анонімності, оскільки побоювався наслідків за обговорення чутливих питань.

"Очевидна обережність стала ще одним свідченням того, що Путін, незважаючи на разючий гнів через те, що він називає "зрадою" Пригожина, тягнеться до звичного набору інструментів для утримання влади".

Більше деталей: Зокрема, Путін підвищує зарплати солдатам та співробітникам правоохоронних органів. Також, як повідомляє NYT, він пообіцяв надати більше зброї одному з найвідданіших керівників своєї служби безпеки – головы Національної гвардії Віктору Золотову.

Водночас надання військовим і службам безпеки ще більших грошей і повноважень несе в собі певні ризики. Деякі експерти, з якими поговорило видання, припускають, що інші угруповання всередині них можуть "піддатися спокусі" і підняти інший заколот, послідувавши прикладу Пригожина.

Також аналітики припускають, що новий "акцент" Путіна на ще більшій лояльності силовиків може вплинути на ефективність Росії на полі бою:

"Якщо принцип лояльності буде більш важливим, ніж ефективність, то не буде тих ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але не буде і надії на більш ефективне функціонування системи".