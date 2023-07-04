В Міноборони розповіли, скільки насправді знищено HIMARS'ів

Російські війська не змогли знищити жодної пускової установки американської реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS та її полегшеної колісної версії М270, яка активно використовується в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму привітанні США з нагоди Дня незалежності.

"Поява американських "Хаймарсів" в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом" , — зазначила вона.

Маляр додала, що серед найвідоміших успішних випадків застосування HIMARS:

високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у Макіївці, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян;

знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Вона додала, що для України система HIMARS стала "реальною зброєю перемоги". Адже "Одна ракета — одна знищена ціль" — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів.