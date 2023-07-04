The Guardian: Італія заморозила активи російських олігархів на 2 мільярди євро

У рамках санкцій, введених ЄС проти РФ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед заморожених активів — банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.

У своєму щорічному звіті відділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифра в 2 млрд євро була оновлена станом на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата повідомив, що фінансові активи вартістю близько 330 млн. євро, пов’язані з 80 особами, також було заморожено в рамках режиму санкцій.

До початку повномасштабної війни в лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, як-от місцевість біля озера Комо, острів Сардинія, провінція Тоскана та Лігурійське узбережжя.

30 травня в Італії анонсували підготовку нового пакета військової допомоги для України. Спільно з Францією країна обговорює вдосконалення технічної частини відправки систем ППО на основі спільних технологій.