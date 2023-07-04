"Укрзалізниця" тимчасово заборонила перевезення товарів до Угорщини та Ірану

Державна Укрзалізниця запроваджує тимчасову заборону на вантажні перевезення аграрної продукції до Угорщини та на всі товари до Ірану, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють на сайті компанії в розділі Тимчасові обмеження з перевезень.

Зокрема, перевізник запровадив конвенції на вантажні перевезення сільгосптоварів до Угорщини та всі вантажі, що прямують до Ірану.

Зокрема, обмежено перевезення пшениці та меслину, кукурудзи, насіння соняшнику до Угорщини, для перевізника ЗАТ MMV (MMV Magyar Maganvasut Zrt).

Конвенція діятиме з 30 червня до 16 вересня.

Також з 29 червня діє заборона на вантажні перевезення до Ірану. Вона стосується всіх вантажів, що прямують із будь-яких країн, і діятиме «до скасування».

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили черговий випадок масштабної корупції в Укрзалізниці — махінації на суму 206 млн грн під час закупівлі газу для потреб підприємства.