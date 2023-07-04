ЗМІ: Зеленський може відвідати Болгарію

Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Болгарії на запрошення нового уряду країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє болгарське видання "24 часа".

Деталі візиту Зеленського поки не уточнюються, але, ймовірно, він відбудеться у четвер, 6 липня. З міркувань безпеки точний час тримають у таємниці.

Зазначимо, що у Болгарії призначено новий парламент.

Раніше депутати минулого скликання парламенту відмовлялися слухати звернення президента України. Тоді Зеленський хотів закликати Софію надати допомогу Україні для боротьби проти Росії.

Допомога Україні від Болгарії

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет допомоги для України, який порівняти за обсягом з попереднім.

Окрім того, раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна хоче посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання боєприпасів Україні. Болгарія має намір доєднатись до спільних закупівель.

Після цього новий прем'єр Болгарії Ніколай Денков зазначив, що країна має бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше. Зокрема, необхідно допомагати Україні зброєю і снарядами.