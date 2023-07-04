КМДА: В Києві відзавтра обмежать рух вантажівок

З середи, 5 липня, на автошляхах Києва вводяться обмеження для вантажівок через спекотну погоду, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Відзавтра на вулично-дорожній мережі Києва через спеку вводитимуть обмеження руху для вантажівок. Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн" , — зазначили в КМДА.

В Адміністрації підкреслили, що обмеження стосується як вʼїзду в Київ, так і пересування містом. Контролюватиме дотримання обмежень Управління патрульної поліції Києва.